НХЛ объявила составы на Матч всех Звезд

По итогам голосования болельщиков были названы игроки, которые примут участие в Матче всех Звезд НХЛ.

Последнее время это мероприятие проходит в формате команд, представляющих 4 дивизиона - Столичный, Атлантический, Центральный и Тихоокеанский.

Ряд игроков, включая Александра Овечкина, отказались от участия.

The 2019 @NHL All-Star Rosters are here! #NHLAllStar pic.twitter.com/eWYOEHt1QA

