НХЛ объявила составы на Матч всех Звезд

Новости спорта: Лига определилась с игроками, которые примут участие во Всезвездном Уикэнде.

По итогам голосования болельщиков были названы игроки, которые примут участие в Матче всех Звезд НХЛ.

Последнее время это мероприятие проходит в формате команд, представляющих 4 дивизиона - Столичный, Атлантический, Центральный и Тихоокеанский.

Ряд игроков, включая Александра Овечкина, отказались от участия.

Всезвездный уикэнд пройдет 25-26 января на льду «Сан-Хосе Шаркс».