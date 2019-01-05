Новости спорта: Ирландский боец UFC Конор Макгрегор во второй раз стал отцом.

У бывшего обладателя чемпионского пояса UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора родился второй ребенок. Об этом он рассказал в своем Instagram-профиле, правда, ирландец пока что не уточни пол младенца.

"Еду домой с моими двумя здоровыми детьми и энергичной и здоровой супер-мамой. 2019 год начался превосходно. Благодарю всех за пожелания", – подписал фотографию боец.

Отметим, что первенец Макгрегора родился 5 мая 2017 года, ему дали имя Конор Джек Макгрегор-младший.

Теперь Конору придется раскошелиться на еще один Рождественский костюм.