Макгрегор во второй раз стал отцом

У бывшего обладателя чемпионского пояса UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора родился второй ребенок. Об этом он рассказал в своем Instagram-профиле, правда, ирландец пока что не уточни пол младенца.
"Еду домой с моими двумя здоровыми детьми и энергичной и здоровой супер-мамой. 2019 год начался превосходно. Благодарю всех за пожелания", – подписал фотографию боец.
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Heading home with my two healthy babies and an energized and healthy SuperMam 2019 is off to the best start! Thank you for the well wishes everybody!
Отметим, что первенец Макгрегора родился 5 мая 2017 года, ему дали имя Конор Джек Макгрегор-младший.
Теперь Конору придется раскошелиться на еще один Рождественский костюм.