Молодежный чемпионат мира по хоккею: определились финалисты

Новости спорта: Финляндия и США сыграют в финальном матче МЧМ-2019.

Сборной Швейцарии на молодежном чемпионате мира по хоккею U-20 удалось удивить и выйти в полуфинал благодаря победе над Швецией, однако большего команда не добилась.

Финляндия - Швейцария 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)

В полуфинале сборная Финляндии, которая в 1/4 финала оказалась сильнее Канады, доказала свое превосходство и победила 6:1.

Еще в первом периоде финны оформили 4 шайбы и заставили покинуть ворота Луку Холленштейна, который 41 сейвом остановил Швецию на минувшем этапе.

В финале 6-го января Финляндия сыграет против США.