Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Теннис. Швейцария выиграла Кубок Хопмана
Теннис. Швейцария выиграла Кубок Хопмана
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)

Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро

Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
07:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Подопечные Угиса Крастиньша дома обыграли Македонию.

Вслед за женской сборной мужская сборная Украины по волейболу досрочно выполнила задачу выхода в финальную часть Евро-2019.

В пятом матче отбора против Македонии в Запорожье "сине-желтые" выиграли 3:1 (25:19, 28:26, 23:25, 25:23). Таким образом, у Украины уже 14 очков, что позволило ей досрочно выиграть группу.

Женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на Евро-2019

Для мужской сборной Украины выход на чемпионат Европы стал пятым в истории и первым с 2005 года. Ранее сине-желтая сборная играла на Евро в 1993, 1995, 1997 и 2005 годах.

Напомним, что ранее задачу выхода на Евро-2019 выполнила и женская сборная Украины по волейболу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Волейбол, Новости волейбола, Сборная Украины по волейболу, Евро-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
02 Цуренко - Плишкова: букмекеры дали прогноз на финал в Брисбене
03 Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
04 Женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на Евро-2019
05 Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь