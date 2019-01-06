Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро

Новости спорта: Подопечные Угиса Крастиньша дома обыграли Македонию.

Вслед за женской сборной мужская сборная Украины по волейболу досрочно выполнила задачу выхода в финальную часть Евро-2019.

В пятом матче отбора против Македонии в Запорожье "сине-желтые" выиграли 3:1 (25:19, 28:26, 23:25, 25:23). Таким образом, у Украины уже 14 очков, что позволило ей досрочно выиграть группу.

Для мужской сборной Украины выход на чемпионат Европы стал пятым в истории и первым с 2005 года. Ранее сине-желтая сборная играла на Евро в 1993, 1995, 1997 и 2005 годах.

Напомним, что ранее задачу выхода на Евро-2019 выполнила и женская сборная Украины по волейболу.