Макгрегор вслед за Мейвезером хочет провести бой с Насукавой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намерен провести поединок по правилам MMA с японским бойцом Тенсином Наcукавой.

"Я хочу выставочный бой с Тенсином Насукавой в Токио. До этого лета. Пожалуйста, организуйте этот поединок немедленно. С уважением, двойной чемпион", – написал ирландец в социальной сети Twitter.

I wish to go to Tokyo to face Tenshin Nasukawa in a Mixed Martial Arts exhibition bout.

Before this summer.

Please arrange this, this instant.

Yours sincerely

The champ champ. @ufc @ParadigmSM