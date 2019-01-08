Стал известен состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе

Тренерские штабы мужской и женской сборных Украины по биатлону объявили составы наших команд на четвертый этап Кубка мира, который пройдет с 10 по 13 января в немецком Оберхофе.
Учитывая соревновательную программу этапа (наличие эстафет и старты три дня подряд у мужчин) тренеры команды решили использовать расширенный вариант состава, с одним запасным, сообщает biathlon.com.ua
Мужчины:
Артем Прима
Дмитрий Пидручный
Сергей Семенов
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Женщины:
Елена Пидгрушная
Юлия Джима
Валя Семеренко
Анастасия Меркушина
Вита Семеренко
Юлия Журавок
Ранее сообщалось о том, что немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер пропустит этап Кубка мира в Оберхофе.