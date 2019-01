Кормье - боец года в UFC (Видео)

Победный болевой приём российского полулегковеса UFC Забита Магомедшарипова в поединке с Брэндоном Дэвисом признан UFC лучшим в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Бой Магомедшарипова и Дэвиса состоялся в сентябре прошлого года на турнире UFC 228. Забит во втором раунде провёл болевой на колено Брэндона, что позволило ему одержать победу.

And the award goes to...

We are unveiliing the 'Best of 2018'

Starting with the 'Fighter of the Year', @DC_MMA! pic.twitter.com/7ek6C6p0Y6

