Кормье - боец года в UFC (Видео)

Новости спорта: Болевой Забита Магомедшарипова признан UFC лучшим в 2018 году

Победный болевой приём российского полулегковеса UFC Забита Магомедшарипова в поединке с Брэндоном Дэвисом признан UFC лучшим в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Бой Магомедшарипова и Дэвиса состоялся в сентябре прошлого года на турнире UFC 228. Забит во втором раунде провёл болевой на колено Брэндона, что позволило ему одержать победу.

And the award goes to... We are unveiliing the 'Best of 2018' Starting with the 'Fighter of the Year', @DC_MMA! pic.twitter.com/7ek6C6p0Y6 — UFC (@ufc) 9 января 2019 г.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» UFC.

Отметим, что лучшим бойцом UFC за 2018 год признан Даниэль Кормье. В течение прошлого года он объединил пояса тяжёлого и полутяжёлого дивизионов. Лучший нокаут — Яир Родригес в бою против Корейского Зомби. Исраэль Адесанья — прорыв года. Лучший поединок года — Энтони Петтис — Тони Фергюсон.