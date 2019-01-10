Скачать
Четверг, 10.01.2019
Селезнев присоединился к Малаге
Селезнев присоединился к Малаге
Легенда бокса Джордж Форман празднует 70-летие
Легенда бокса Джордж Форман празднует 70-летие
Биатлон. Результаты женского спринта 10.01.2019
Результаты женского спринта в Оберхофе
Зинченко забил невероятный дебютный гол за Манчестер Сити (Видео)
Зинченко забил невероятный дебютный гол за Манчестер Сити (Видео)

Кормье - боец года в UFC (Видео)

Кормье - боец года в UFC (Видео)
20:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Болевой Забита Магомедшарипова признан UFC лучшим в 2018 году

Победный болевой приём российского полулегковеса UFC Забита Магомедшарипова в поединке с Брэндоном Дэвисом признан UFC лучшим в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Бой Магомедшарипова и Дэвиса состоялся в сентябре прошлого года на турнире UFC 228. Забит во втором раунде провёл болевой на колено Брэндона, что позволило ему одержать победу.

 Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» UFC.

Отметим, что лучшим бойцом UFC за 2018 год признан Даниэль Кормье. В течение прошлого года он объединил пояса тяжёлого и полутяжёлого дивизионов. Лучший нокаут — Яир Родригес в бою против Корейского Зомби. Исраэль Адесанья — прорыв года. Лучший поединок года — Энтони Петтис — Тони Фергюсон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, Даниэль Кормье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переворот МАЗа на ралли Дакар-2019 (Видео)
02 Биатлон. Результаты женского спринта 10.01.2019
03 Генгам в невероятном матче выбил ПСЖ из Кубка Франции
04 Динамо добыло первую победу в 2019 году
05 Милевский возвращается в Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь