Чемпионат Европы по скелетону отменен из-за плохой погоды

Новости спорта: Чемпионат Европы пройдет в рамках следующего этапа Кубка мира в Австрии.

Этап Кубка мира по скелетону в немецком Кенигзее, совмещенный с чемпионатом Европы, отменен из-за плохой погоды.

Организаторы приняли решение отменить заезды у мужчин и женщин, запланированные на 11 января, из-за снегопада и плохого прогноза погоды на ближайшую ночь.

Чемпионат Европы по скелетону перенесен на 18 января, он пройдет во время этапа Кубка мира в австрийском Иглсе.

О том, будет ли проведен дополнительный этап Кубка мира, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявит позже.