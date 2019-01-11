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Петров, Романенко и Лялька – лучшие игроки УХЛ-Пари-Матч в декабре

Петров, Романенко и Лялька – лучшие игроки УХЛ-Пари-Матч в декабре
08:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Хоккеисты получат специальные награды от ТМ «Parimatch».

Украинская хоккейная лига и ТМ «Parimatch» продолжают традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч.

Лучшим голкипером декабря, как и месяцем ранее, стал представитель херсонского «Днепра» Олег Петров. В 6 матчах вратарь пропустил лишь 5 шайб, заработал коэффициент надёжности 0,95 при 95,8% отбитых бросков. Встречу против МХК «Динамо» Петров провёл «всухую», а ещё в двух матчах пропускал лишь по 1 шайбе.

Награда лучшему защитнику декабря досталась Владимиру Романенко, выступающему в «Донбассе». Защитник ударно провёл игровой отрезок, в 5 матчах набрав 3 (0+3) очка при показателе полезности +7. По сумме трёх матчей дончан с другим лидером чемпионата – «Кременчуком» – Романенко заработал коэффициент полезности +4.

Лучшим нападающим месяца стал другой игрок «Донбасса» Виталий Лялька. Хоккеист забрасывал шайбы в 4 матчах из 5, отметившись в том числе победными голами во встречах с «Кременчуком» (дважды) и МХК «Динамо». 10 (7+3) очков в декабре помогли форварду выйти на первое место в рейтинге бомбардиров чемпионата.

Автором лучшей шайбы декабря стал нападающий «Кременчука» Николай Киселёв, открывший счёт в матче с «Донбассом» 29 декабря. Комбинацию начал Алексей Зайцев, который вошёл в зону, обыграв двух защитников. Киселёв же, получив передачу, сблизился с Богданом Дьяченко и с очень острого угла отправил игровой снаряд над плечом вратаря:

Напомним, что в состав экспертной комиссии входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ «Parimatch» Вадим Мисюра.

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