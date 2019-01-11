Андерсон Сильва: Допинг-контроль должен стать более гибким

Новости спорта: Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва заявил, что USADA должна быть более гибкой в отношении проверок спортсменов.

В частности Сильва заявил, что USADA должна пересмотреть свою политику в отношении тестостероно-замещающей терпаии (ТЗТ), которая одно время использовалась достаточно многими бойцами. Напомним, что сам Сильва неоднократно проваливал свои допинг-тесты с приходом USADA в UFC.

«Есть некоторые спортсмены, которым необходимо использовать гормональную терапию, — сказал Сильва в интервью Youtube-каналу Rap 77. — Есть некоторые спортсмены, которым это действительно нужно, так как они становятся старше. Дэн Хендерсон, многие другие спортсмены, которые остановились из-за этого».

«Вступление USADA в UFC для контроля над допинговой ситуацией, на мой взгляд, хороший шаг. Но, определенным образом, это стало помехой. Потому что ММА не обычный вид спорта, как все остальные. Это требует от спортсмена боевой подготовки, физической подготовки. Нужно учитывать бесчисленные травмы».

«Я за допинг-контроль, конечно. Я думаю, что ни один спортсмен не должен в день борьбы воспользоваться чем-то запрещенным. Но я думаю, что они должны пересмотреть свой взгляд. Потому что здесь много травм, много спортсменов получают травмы, многие бои отменяются из-за травм».

«Например, если вы принимаете тайленол, его могут посчитать допингом. Если вы принимаете аспирин, его могут посчитать допингом. Спортсмен использует много вещей, много лекарств, которые они всегда должны контролировать сами. Я не против USADA, я полностью за, но я думаю, что должна быть определенная гибкость, когда дело доходит до того, что разрешено, а что нет».