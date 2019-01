Биатлон: результаты женской гонки преследования в Оберхофе

12-го января в немецком Оберхофе состоялась женская гонка преследования.

Лиза Виттоцци стала победительницей пасьюта в Оберхофе, второй стала Анастасия Кузьмина, третья – Анаис Шевалье.

Анастасия Меркушина стартовала 35-й, финишировала 19-й. Валя Семеренко стартовала 6-й, к финишу пришла 26-й.

Результаты гонки:

1. Лиза Виттоцци (Италия) (0+1+1+0) – 29:10,1

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) (2+1+1+0) +14,5

3. Анаис Шевалье (Франция) (2+1+2+0) +27,9

5. Доротея Вирер (Италия) (0+2+0+1) +37,4

