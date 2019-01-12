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Суббота, 12.01.2019
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Нурмагомедов ответил Макгрегору: Ты будешь жить с этим позором всю жизнь

Нурмагомедов ответил Макгрегору: Ты будешь жить с этим позором всю жизнь
22:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору посредством соцсетей.

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору на высказывания относительно слов, которые он сказал Хабибу после третьего раунда их поединка на турнире UFC 232 в октябре 2018 года.

Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию победного приёма против Макгрегора, подписав её так: «Ты будешь жить с этим позором всю жизнь».

 
 
 
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You will live with this shame all your life, bi... Ты будешь жить с этим позором всю свою жизнь, с.... #tapmachine #mactaper

Допис, поширений Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Напомним, ранее Конор Макгрегор заявил, что после третьего раунда поединка он попросил Нурмагомедова прекратить ныть и обвинил спортсмена в том, что он постоянно жаловался судьям, даже когда находился в маунте.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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