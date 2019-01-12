Нурмагомедов ответил Макгрегору: Ты будешь жить с этим позором всю жизнь

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору посредством соцсетей.

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору на высказывания относительно слов, которые он сказал Хабибу после третьего раунда их поединка на турнире UFC 232 в октябре 2018 года.

Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию победного приёма против Макгрегора, подписав её так: «Ты будешь жить с этим позором всю жизнь».

Напомним, ранее Конор Макгрегор заявил, что после третьего раунда поединка он попросил Нурмагомедова прекратить ныть и обвинил спортсмена в том, что он постоянно жаловался судьям, даже когда находился в маунте.