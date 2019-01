Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе 12.01.2019

В рамках четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал немец Арнд Пайффер, третьим — итальянец Лукас Хофер.

Лучший результат среди украинцев показал Сергей Семенов, показавший 43-й результат.

Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Гонка преследования. Мужчины

