Видео курьезного падения Вирер в гонке преследования в Оберхофе

Во время биатлонной гонки преследования среди женщин на этапе Кубка мира в Оберхофе произошел необычный случай. Представительница Италии Доротея Вирер спровоцировала падение по ходу гонки решив подкрепиться.

Итальянка получила от тренера бутилочку с питанием и, выпив питательный напиток, вскинула руку, чтобы продолжить гонку. Ее палка попала между лыж француженки Анаис Бесконд. Из-за столкновения обе спортсменки упали и потеряли несколько секунд.

It's a drinking break gone wrong -- @BescondAnais and Dorothea Wierer collide #OBE19



Watch today's women's 10 km pursuit live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/7Do9LffIlP

— IBU World Cup (@IBU_WC) 12 января 2019 г.