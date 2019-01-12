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Видео курьезного падения Вирер в гонке преследования в Оберхофе

Видео курьезного падения Вирер в гонке преследования в Оберхофе
17:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Итальянская биатлонистка Доротея Вирер претендовала на призовые места.

Во время биатлонной гонки преследования среди женщин на этапе Кубка мира в Оберхофе произошел необычный случай. Представительница Италии Доротея Вирер спровоцировала падение по ходу гонки решив подкрепиться.

Итальянка получила от тренера бутилочку с питанием и, выпив питательный напиток, вскинула руку, чтобы продолжить гонку. Ее палка попала между лыж француженки Анаис Бесконд. Из-за столкновения обе спортсменки упали и потеряли несколько секунд.

В итоге Бескон заняла 4-е место, а Вирер стала 5-й. Победу одержала итальянка Лиза Витоцци.

Видео с произошедшим опубликовала пресс-служба Кубка мира по биатлону.

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Биатлон, Видео, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Доротея Вирер.
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