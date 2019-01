Биатлон. Результаты женской эстафеты в Оберхофе 13.01.2019

Новости спорта: В немецком Оберхофе завершилась женская эстафетная гонка в рамках 4-го Кубка мира по биатлону.

Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Второй результат показала команда Германии, "бронза сегодня досталась чешкам.

Женская сборная Украины в составе Юлии Журавок, Юлия Джимы, Виты Семеренко и Анастасии Меркушиной заняла восьмое место. Украинки проиграли первому месту чуть более трех минут.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Эстафета 4x6 км

Pure joy for @russianbiathlon who are back on top of a women relay #OBE19 pic.twitter.com/glr4lVVd9P — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.

1. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт) — 1.18.46,3 (0+8)

Celebration time for @russianbiathlon who win the women's relay in #OBE19 ahead of @skiverband and the Czech Republic!



2. Германия (Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Денизе Херманн) — +33,5 (2+10)

2. Германия (Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Денизе Херманн) — +33,5 (2+10)

3. Чехия (Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова) — +36,7 (1+6)

4. Норвегия (Текла Брун-Ли, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Тириль Экхофф) — +50,6 (0+9)

5. Франция (Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон) — +1.08,4 (3+15)

Karoline Knotten is the next to make close contact with the #OBE19 snow.



Follow the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tdlfVxZflH — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.

Гонка запомнилась большим количеством падений.