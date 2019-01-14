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В России судья ударил 11-летнего хоккеиста во время матча (Видео)

В России судья ударил 11-летнего хоккеиста во время матча (Видео)
16:03 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Пострадавший мальчик получил рассечение губы и пережил сильный стресс.

Судья ударил 11-летнего хоккеиста в матче первенства Челябинской области по хоккею в Златоусте, сообщает ФАН. Инцидент произошел во время матча "Металлург" Златоуст – "Спутник" Миасс. Мальчик получил удаление и на скамейке штрафников он сильно ударил клюшкой по борту.

Судья подъехал к мальчику и сильно его толкнул. По словам очевидцев, мальчик упал и несколько секунд лежал без сознания.

Поведение арбитра возмутило родителей. Однако судья не реагировал на претензии. Он улыбался и отказался принести извинения. У пострадавшего рассечена губа. Кроме того, по словам очевидцев, пострадавший пережил сильный стресс.

Видео эпизода:

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А недавно кулачный бой хоккеистов во время матча НХЛ развлек зрителей. В третьем периоде поединка "Вегас" – "Рейнджерс" произошла драка хоккеистов в центре площадки.

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