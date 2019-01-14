Хоккей. Женская сборная Украины победила Болгарию во втором матче отбора на ЧМ

Новости спорта: Украинки возглавили группу отбора на ЧМ по хоккею.

Женская сборная Украины по хоккею обыграла Болгарию во втором матче квалификации к Чемпионату мира в Дивизионе 2Б.

На 11-й минуте матча Украина реализовала большинство, шайба на счету Юлии Добровольской. До конца первого периода украинки сумели еще дважды порадовать болельщиков.

Во второй двадцатиминутке ни одна из команд не сумела забить.

На старте третьего периода Болгария сумела отправить шайбу в сетку ворот Виктории Ткаченко. Украина ответила шайбами Елены Ткачук и Надежды Макаренко.

В первом туре украинки обыграли ЮАР (3:1).

Следующий матч женская сборная Украины сыграет 16 января против Бельгии. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

Болгария — Украина 1:5 (0:3; 0:0; 1:2)

Шайбы: 0:1 Добровольская (Рябкина, Ткачук — больш.), 10:08. 0:2 Цимиренко (Скащук, Тарасова), 12:46. 0:3 Ткачук (Рябкина), 14:29. 1:3 Зарева (Ильичева, Метанова), 41:11. 1:4 Ткачук (Рябкина, Добровольская — больш.), 51:05. 1:5 Макаренко, 51:49.

Украина: Ткаченко (Заиченко); Тарасова — Кобчук, Макаренко — Вансович, Громова — Ткаченко; Цимиренко — Добровольская — Скащук, Ковтун — Козуб — Слащова, Рябкина — Ткачук — Гадлия, Элизабет Алипова — Ценова — Элен Алипова.