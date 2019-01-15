Фигурное катание: украинцы завоевали четыре награды на турнире в Польше

Новости спорта: Украинские фигуристы завоевали четыре награды на популярном международном турнире по фигурному катанию

Победой на турнире в Торуне отличилась юная харьковская фигуристка София Гордиенко. Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерации фигурного катания на коньках.

В соревнованиях Interclub (Gold Girls) София Гордиенко была лучшей среди 23-х участниц, которые демонстрировали произвольные программы. Украинка великолепно презентовала свою композицию, хотя и не была безупречной в прыжковой части. В частности, ей не покорился двойной аксель, как соло, так и в каскаде. В то же время фигуристка заработала плюсы на выполнении двойных риттбергера и лутца, а также каскада 2F+2Lo. Судьи оценили ее выступление в 43.54 балла.

В категории Gold Boys киевский спортсмен Георгий Дронов был вторым среди трех участников – 29.45, уступив победителю Матвею Климуку из Беларуси почти 6 баллов.

Украинцы не остались без наград и в соревнованиях танцевальных дуэтов в категории Intermediate Novice, где второе призовое место заняла харьковская пара Полина Вашкевич/Давид Нгуен – 71.05

Таким образом, украинские фигуристы везут домой четыре приза этого популярного международного турнира.

Отмечается также, что в юниорской категории на высшую ступень пьедестала в мужском одиночном катании поднялся столичный спортсмен Андрей Кокура. А вот старшие "коллеги" наших победителей и призеров выступили на этот раз не так успешно. Танцевальная пара Юлия Жатая/Ян Луковский была восьмой среди сеньоров (143.05), а Мария Голубцова/Кирилл Белобров заняли четвертое место в категории юниоры (144.84).