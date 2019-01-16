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Футзал. Состав сборной Украины на матчи против Чехии

Футзал. Состав сборной Украины на матчи против Чехии
14:35 Сегодня Телеграф futsal.com.ua

Новости спорта: Наставник мужской сборной Украины по футзалу Александр Косенко огласил состав на предстоящие матчи против Чехии.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом, который с 27 января будет проходить учебно-тренировочный сбор в Броварах, а после чего отправится в Чехию, сообщает официальный сайт Федерации футзала Украины.

Там сборная Украины сыграет два товарищеских матча с командой Томаша Нойманна.

Состав сборной Украины

Вратари: Юрий Савенко (Продексим), Дмитрий Литвиненко (ЭРА-ПАК, Чехия).

Полевые игроки: Петр Шотурма, Игорь Корсун, Михаил Зварич (все — Продексим), Александр Педяш (ХИТ), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба — Ураган), Виталий Радевич, Олег Легендзевич (оба — Энергия), Игорь Салтанов, Владимир Поночовный (оба — Кардинал-Ровно), Олег Еремин (Титан), Сергей Малышко (БЧ, Беларусь)

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Сначала сборная Украины сыграет с Чехией 30 января в Хрудиме, а на следующий день проведет поединок в городе Кутна-Гора.

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Футзал, Александр Косенко, Новости футзала, Сборная Украины по футзалу.
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