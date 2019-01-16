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Бьорндален: В последний раз я пил алкоголь в 12 лет

Бьорндален: В последний раз я пил алкоголь в 12 лет
17:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален назвал прозвище, которое у него было в детстве.

«Меня называли Толстяк. Я был достаточно большим, но живота не было. Просто имел довольно большое лицо.

Конечно, я курил. Когда я был ребенком, возможно, в 10 лет, мой отец курил, и я попробовал. Я также пробовал нюхательный табак. Алкоголь не употребляю. В последний раз, когда я пил алкоголь, мне было 12 лет», — цитирует Бьорндалена сайт «Матч ТВ».

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Уле-Эйнар также сказал, почему его избранницей стала Дарья Домрачева.

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«Во-первых, она красивая девушка. Дарья очень умная, с хорошим характером. Много причин.

Надеюсь, через 10 лет буду счастливым человеком с дружной семьёй. Возможно, будет больше детей. Буду намного больше времени проводить с моей женой и детьми. И надеюсь, что мне удастся найти хороший новый вызов для своей жизни. Мне это необходимо. Мне нужно к чему-то стремиться», – сказал Бьорндален.

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