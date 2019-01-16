Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге

Завтра в 12:00 мужским спринтом начнется пятый этап Кубка мира-2019 в немецком Рупольдинге. Украину в этой гонке представят 4 спортсмена.
Стартовые номера украинцев:
20. Дмитрий Пидручный
33. Артем Прима
79. Сергей Семенов
108. Артем Тищенко
Завтра в 15:30 в немецком Рупольдинге начнется женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Украинку в нем представят 5 спортсменок: сестры Вита и Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.
Стартовые номера украинок:
8. Валя Семеренко
32. Вита Семеренко
53. Елена Пидгрушная
60. Юлия Джима
87. Анастасия Меркушина