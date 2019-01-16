Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге

Новости спорта: 17 января в Рупольдинге пройдут две гонки в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону.

Завтра в 12:00 мужским спринтом начнется пятый этап Кубка мира-2019 в немецком Рупольдинге. Украину в этой гонке представят 4 спортсмена.

Стартовые номера украинцев:

20. Дмитрий Пидручный

33. Артем Прима

79. Сергей Семенов

108. Артем Тищенко

Завтра в 15:30 в немецком Рупольдинге начнется женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Украинку в нем представят 5 спортсменок: сестры Вита и Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Стартовые номера украинок:

8. Валя Семеренко

32. Вита Семеренко

53. Елена Пидгрушная

60. Юлия Джима

87. Анастасия Меркушина