Олимпийская чемпионка Мари Дорен Абер родила вторую дочь

Новости спорта: Французская биатлонистка Мари Дорен Абер родила дочь, которую назвала Эви.

В семье бывших французских биатлонистов Мари Дорен Абер и Лоиса Абера родилась вторая дочь. В ночь с 14 на 15 января Мари родила девочку, которую назвали Эви. Сообщается, что Дорен Абер и ребенок чувствуют себя хорошо.

В июне 2011-го Дорен вышла замуж за Абера, 19 сентября 2014 года появилась на свет первая дочка пары Адель.

Дорен Абер завершила карьеру в прошлом году, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане француженка завоевала "золото" в смешанной эстафете и бронзу – в женской.

Всего же Дорен Абер — обладательница "золота", "серебра" и двух бронзовых наград Олимпийских игр, а также пяти золотых, восьми серебряных и четырех бронзовых наград чемпионатов мира. В сезоне-2015/16 она стала второй в общем зачете Кубка мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Bienvenue Evie !! Публикация от Marie Dorin (@mariedorinhabertofficiel) 15 Янв 2019 в 9:40 PST

Напомним, что организаторы пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге приняли решение перенести мужской спринт из-за плохих погодных условий. Гонка должна была начаться 16 января в 16.30. Однако из-за сильных снегопадов в районе Траунштайна принято решение отменить соревнования в среду.

Ранее мы писали, что украинской биатлонистке Анастасии Меркушиной нужно разрешение WADA на инъекцию.