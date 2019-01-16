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Олимпийская чемпионка Мари Дорен Абер родила вторую дочь

Олимпийская чемпионка Мари Дорен Абер родила вторую дочь
10:44 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Французская биатлонистка Мари Дорен Абер родила дочь, которую назвала Эви.

В семье бывших французских биатлонистов Мари Дорен Абер и Лоиса Абера родилась вторая дочь. В ночь с 14 на 15 января Мари родила девочку, которую назвали Эви. Сообщается, что Дорен Абер и ребенок чувствуют себя хорошо.

В июне 2011-го Дорен вышла замуж за Абера, 19 сентября 2014 года появилась на свет первая дочка пары Адель.

Дорен Абер завершила карьеру в прошлом году, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане француженка завоевала "золото" в смешанной эстафете и бронзу – в женской.

Всего же Дорен Абер — обладательница "золота", "серебра" и двух бронзовых наград Олимпийских игр, а также пяти золотых, восьми серебряных и четырех бронзовых наград чемпионатов мира. В сезоне-2015/16 она стала второй в общем зачете Кубка мира.

Экс-биатлонист назвал главную проблему сборной Украины по биатлону

 
 
 
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Bienvenue Evie !!

Публикация от Marie Dorin (@mariedorinhabertofficiel)

Напомним, что организаторы пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге приняли решение перенести мужской спринт из-за плохих погодных условий. Гонка должна была начаться 16 января в 16.30. Однако из-за сильных снегопадов в районе Траунштайна принято решение отменить соревнования в среду.

Ранее мы писали, что украинской биатлонистке Анастасии Меркушиной нужно разрешение WADA на инъекцию.

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Биатлон, Новости биатлона, Мари Дорэн Абер, Лоис Абер.
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