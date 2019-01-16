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УХЛ. Динамо добыло рекордную победу над Ледяными Волками

УХЛ. Динамо добыло рекордную победу над Ледяными Волками
20:35 Сегодня Телеграф Фото: УХЛ

Новости спорта: Все девять шайб в матче забросили разные хоккеисты.

30-й тур Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч стартовал поединком в Киеве, где местный клуб «Ледяные Волки» капитулировали перед харьковским «Динамо».

Неделей ранее в противостоянии этих команд харьковчане установили собственный рекорд – наибольшее количество голов в одной игре (победа 5:1). Столичные хоккеисты накануне усилились семью игроками, поэтому надежда на интригу в отчётной дуэли вполне имела место быть. Но реванша у «Волков» не получилось, более того, «динамовцы» просто смяли своего соперника.

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Сергей Пойманов открыл счёт в игре на экваторе первого периода. Ещё до перерыва за гостей после сольного прохода отличился Алексей Сиротенко. На старте второй 20-минутки начало пахнуть разгромом – Дмитрий Халин утроил перевес «Динамо». Только после третьего пропущенного гола киевлянам удалось проснуться. Сократил отставание своего клуба Сергей Микульчик – 1:3.

Как оказалось, эта шайба ещё больше разозлила подопечных Александра Куликова. Дебютный гол в составе харьковского коллектива забил Никита Новиков. «Ледяные Волки» окончательно посыпались, а «динамовцы» ещё трижды огорчали своего оппонента – отличились Михаил Геворкян, Владимир Чердак и Артём Кобиков. Александр Давыденко под занавес встречи забросил за хозяев вторую шайбу, но это стало лишь слабым утешением для столичной команды. «Динамо» побеждает 7:2 и ставит сразу два клубных рекорда: наибольшее количество голов в одном матче и самая крупная победа. В составе победителей Даниил Скрипец отдал три результативных передачи, а Алексей Сиротенко набрал три очка (1+2).

«Ледяные Волки» – МХК «Динамо» 2:7 (0:2, 1:1, 1:4)

Обзор 29 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч
Обзор 29 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-МатчЧитать полностью

Шайбы: 0:1 Пойманов (Скрипец, Сиротенко), 10:45. 0:2 Сиротенко (Скрипец), 18:20. 0:3 Халин (Сиротенко, Поддубный), 23:00. 1:3 Микульчик (Овчинников, Давыденко), 16:48. 1:4 Новиков (Олейник), 43:48. 1:5 Геворкян (Колядинский), 53:30. 1:6 Чердак (Олейник, Новиков), 53:52. 1:7 Кобиков (Чердак, Скрипец), 56:14. 2:7 Давыденко (Овчинников), 58:22.

«Ледяные Волки»: Глотов (Проценко); Чикида - Привалихин, Фроленко - Давыденко; Бурнатов - Дворник - Боронило, Овчинников - Микульчик - Шабанов, Крюченкин - Федосов - Тищенко.

МХК «Динамо»: Мамедов (Гурко); Скрипец - Бабчук, Наливайко - Забулонов, Лисин - Поддубный, Шматько; Чердак - Новиков - Олейник, Худяков - Максименко - Кобиков, Пойманов - Сиротенко - Халин, Геворкян - Праведный - Колядинский.

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Хоккей, Новости хоккея, УХЛ, МХК Динамо, ХК Ледяные Волки.
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