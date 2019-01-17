Феерическое выступление американской гимнастки "взорвало" сеть (Видео)

Новости спорта: Американка Кэтэлин Охаши эффектно выступила на студенческом турнире.

21-летняя американская гимнастка Кэтлин Охаши произвела настоящий фурор своим выступлением на чемпионате Калифорнийского университета (Under Armour 2019 Collegiate Challenge), который проходил в Лос-Анджелесе.

То, с какой легкостью девушка исполняла сложнейшие элементы, шокировало комментаторов. Особенно на пользователей произвело впечатление резкое падение на шпагат

Спортсменка очень артистично выполнила вольную программу, с легкостью выполняя сложные элементы (в том числе и резкое приземление на шпагат), буквально взорвав зал и заслуженно получив от судей наивысшие оценки.

С момента публикации ролик посмотрели уже более 4,6 млн пользователей. В Twitter у видео более 37 млн просмотров, 164 тысячи репостов и 685 тысяч лайков.

Кейтлин выступает исключительно за университетскую команду, и уже не впервые получает наивысшие оценки от судей за свои выступления. В 2012-м тогда еще 15-летняя Охаши завоевала пять золотых медалей на Юношеских Тихоокеанских Американских играх, проходивших в городе Эверетт (штат Вашингтон), а в 2018-м выиграла вместе с командой «золото» чемпионата США среди университетов и стала лучшей по итогам года в вольной программе.