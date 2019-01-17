Скачать
Четверг, 17.01.2019
Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
УХЛ. Динамо добыло рекордную победу над Ледяными Волками
УХЛ. Динамо добыло рекордную победу над Ледяными Волками
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Фран Соль - игрок киевского Динамо
Фран Соль - игрок киевского Динамо

Феерическое выступление американской гимнастки "взорвало" сеть (Видео)

Феерическое выступление американской гимнастки &quot;взорвало&quot; сеть (Видео)
08:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Американка Кэтэлин Охаши эффектно выступила на студенческом турнире.

21-летняя американская гимнастка Кэтлин Охаши произвела настоящий фурор своим выступлением на чемпионате Калифорнийского университета (Under Armour 2019 Collegiate Challenge), который проходил в Лос-Анджелесе.

То, с какой легкостью девушка исполняла сложнейшие элементы, шокировало комментаторов. Особенно на пользователей произвело впечатление резкое падение на шпагат

Спортсменка очень артистично выполнила вольную программу, с легкостью выполняя сложные элементы (в том числе и резкое приземление на шпагат), буквально взорвав зал и заслуженно получив от судей наивысшие оценки.

Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины

Верняев: Первые три месяца после травмы даже не смотрел гимнастику по ТВ

С момента публикации ролик посмотрели уже более 4,6 млн пользователей. В Twitter у видео более 37 млн просмотров, 164 тысячи репостов и 685 тысяч лайков.

Кейтлин выступает исключительно за университетскую команду, и уже не впервые получает наивысшие оценки от судей за свои выступления. В 2012-м тогда еще 15-летняя Охаши завоевала пять золотых медалей на Юношеских Тихоокеанских Американских играх, проходивших в городе Эверетт (штат Вашингтон), а в 2018-м выиграла вместе с командой «золото» чемпионата США среди университетов и стала лучшей по итогам года в вольной программе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гимнастика, Новости гимнастики, Кэтлин Охаши.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
02 Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
03 Футболиста Тоттенхэма арестовали перед матчем с Манчестер Юнайтед
04 Хоккей. Женская сборная Украины победила команду Бельгии
05 Месси в срочном порядке слетал в Италию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь