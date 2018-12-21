Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины

Новости спорта: Двухкратная чемпионка Европы по бегу Наталия Прищепа в эксклюзивном интервью "Телеграф Спорт" рассказала о своем пути в легкой атлетике и жизни вне спорта.

Уходящий 2018 год принес Украине много спортивных побед. Украинская бегунья Наталья Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 м.

Уроженка Ровно финишировала первой на чемпионате Европы в Берлине с результатом 2:00.38 мин. А в 2016 году в Амстердаме Наталья также была первой, преодолев дистанцию за 1:59.70 мин.

До Прищепы только Вера Николич из бывшей Югославии сумела дважды взять золото в этой дисциплине на континентальном первенстве – в 1966 и 1971 годах. При этом до триумфа Наталии защитить титул не получалось ни у одной другой спортсменки.

"Телеграф Спорт" взял эксклюзивное интервью у Наталии Прищепы, которая сейчас находится в Киргизии на тренировочном сборе.

- Как вы попали в спорт и легкую атлетику?

- Вообще в спорт я попала случайно, меня привел учитель физкультуры. Если б не тот случай, то я бы сейчас жила спокойно (смеется). Со временем мои результаты начали расти и тогда я немного задержалась в легкой атлетике.

- Если бы не легкая атлетика, то каким бы видом спорта занимались?

- Скорее всего это был бы конный спорт или спортивная гимнастика. А если не только спорт, то, наверное, это было собственное дело. Пока я выбираю варианты, с чего можно начать.

- В 2018 году Вы вошли в историю, как спортсменка, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 м. Чем запомнился чемпионат Европы?

- Я надеюсь, это не самая высокая точка моей карьеры. Я не скажу, что этот чемпионат Европы запомнился тем, что взяла Берлин или помогла бельгийке Рени Айкенс*. Мне прежде всего он запомнился эмоционально и тем, что в период подготовки я очень сильно хотела защитить титул чемпионки Европы. Не хотела я с ним расставаться и все! Больше всего сыграло роль то, что мне это удалось! * - Наталье Прищепе вручили награду "За честную игру" (Fair Play Award) за свой поступок по отношению к бельгийской сопернице Рени Айкенс. Во время забега уже на финишной прямой Рени упала. Наталья, завершив дистанцию, вернулась к бельгийке, помогла ей подняться и таки перейти финишную линию.

- В 2019 году в Катаре (Доха) будет проходить чемпионат мира. Какие ожидания и план подготовки (в отличии от чемпионата Европы)?

- Чемпионат мира - это, считайте, те же Олимпийские игры. По составу будет много сильных спортсменов. В отличии от чемпионата Европы моя подготовка будет чем-то похожа, чем-то отличаться, но я знаю точно, что готовиться я буду намного дольше и сильнее. От результатов чемпионата мира можно будет отталкиваться на Олимпийские игры (Токио-2020).

- Как вам удается держать форму между соревнованиями?

- Скажу, что специальных диет я не придерживаюсь. Мне с этим повезло. Межсезонье не означает, что это сплошной отдых. Я отдыхаю максимум месяц.

- Вы ведете активный образ жизни и в соцсетях непосредственно. Как зовут вашу кошку, с которой вы так забавно кушали мороженное?

- Ой, я просто не успеваю придумывать ей имя. Она "Кицька" и все!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #мяу Публикация от Natali Kozhemyako-Pryshchepa (@netali_pryshchepa) 21 Окт 2018 в 10:08 PDT

- Вы делаете планку, какой ваш личный рекорд?

- Мой рекорд - минут 7. Правда, я давно ее уже не делала.

- Какие ваши любимые книги и фильмы?

- На данный момент любимых книг или фильмов нет. А больше предпочитаю такие жанры: в фильмах - биография, история, ужасы, психологические триллеры; в книгах - триллеры или биографии (Черчилль), истории создания Nike, Starbucks...

- Ваши советы молодым спортсменам

- Найти хорошего тренера. Может это прозвучит не очень красиво, но у нас в стране очень большая проблема с тренерами. Я знаю, что наши спортсмены могут показывать лучшие результаты. В моей ситуации, если бы я сменила тренера, то не знаю, кто еще в Украине мог бы меня тренировать. Просто нет такого тренера сейчас в Украине. У нас большинство тренеров остались со времен СССР, которые десятилетиями остаются на своих местах. Молодежи очень мало, которая не хочет идти тренировать, потому что это нерентабельно.

Молодым спортсменам посоветую тренироваться при любых условиях (дождь, снег). Поменьше сидеть у телевизора и больше двигаться.

- Хотели бы стать тренером в будущем?

- Нет. Всякое может случится, но на сегодняшний день тренером я себя не вижу. Возможно, со старшими спортсменами могла бы работать, а вот с маленькими детьми - нет.

- Как вы планируете встретить Новый год?

- До 25 декабря я буду еще на сборах в Киргизии, а потом на пару дней заскочу к родителям в Украину. А вот Новый год встречу в Казахстане с мужем и его родителями.

Избранника Прищепы зовут Илья Кожемяко, он тоже спортсмен, занимается регби и легкой атлетикой, также специализируясь на беге.

- Как влияет личная жизнь на спортивную карьеру?

- Я не фанат бега и не пахарь. Когда нужно, тогда я включаюсь. Часто у меня есть такое "не хочу, не буду". Тогда важную играет роль "волшебный пинок". Помогает тем, что мы часто совместно с мужем проводим тренировки.

Пожелания от Натальи Прищепы:

- Всех поздравляю с наступающими праздниками и Новым годом. Желаю, чтоб в Новом году все было только хорошее, а все плохое осталось позади. Чтоб впереди нас ждали только вершины, которые нужно будет покорить!

И мы, в свою очередь, желаем Наталии покорять новые высоты и дистанции в своей жизни и приносить радость Украине и всему миру!