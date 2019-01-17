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Биатлон. Результаты мужского спринта в Рупольдинге

Биатлон. Результаты мужского спринта в Рупольдинге
13:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дмитрий Пидручный – единственный из украинцев, который попал в топ-20.

В четверг, 17 января, в немецком Рупольдинге состоялся мужской спринт в рамках Кубка мира по биатлону.

За сборную Украины выступали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко и Сергей Семенов.

Пидручный начал спринт 10-м, Прима – 33-м, Семенов – 79-м, Тищенко – 108-м.

Среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который завершил гонку 20-м, промахнувшись всего один раз. Артем Прима стал 45-м с двумя промахами. Артем Тищенко финишировал 53-м с нулем, Семенов – 74-й с двумя промахами.

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Первым в спринте прибежал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, вторым стал его брат Тарьей. Тройку замкнул немец Бенедикт Долль.

Результаты спринта:

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 22.56,3 (0+1)

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 7,9 (0+0)

3. Бенедикт Долль (Германия) – 10,5 (0+0)

...

20. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.03,3 (0+1)

45. Артем Прима (Украина) – 1.39,2 (1+1)

53. Артем Тищенко (Украина) – 1.49,2 (0+0)

74. Сергей Семенов (Украина) – 2.09,8 (1+1)

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Биатлон, Рупольдинг, Новости биатлона, Йоханнес Бё.
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