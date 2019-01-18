Серроне хочет провести бой с Макгрегором

Новости спорта: Легковес UFC Дональд Серроне в очередной раз заявил, что хочет подраться с бывшим чемпионом двух весовых категорий Конором Макгрегором.

В следующем поединке Серроне 19 января на турнире UFC Fight Night 143 встретится с Александром Эрнандесом. Этот матч станет для Дональда первым в лёгком весе с 2014 года, когда он переходил в полусреднюю категорию.

«Выйти в восьмиугольник и сделать своё дело, и тогда я надеюсь попасть в пятёрку рейтинга, а в дальнейшем получить титульный поединок. Мне кажется, я нахожусь на расстоянии двух боёв от своей цели. Я покинул лёгкий вес, будучи вторым номером рейтинга. Я проиграл Рафаэлю Дос Аньосу и перешёл в полусредний дивизион. Сейчас рядом с моим именем нет конкретного номера, но теперь я возвращаюсь, так что давайте устроим этот поединок.

Как мне кажется, после победы я сразу попаду в рейтинг и затем получу соперника из первой пятёрки. Мы работаем над боем с Макгрегором, и я надеюсь встретиться с ним в ближайшее время. Однако Конор сам себе хозяин и может сам диктовать условия, поэтому хотим мы этого или нет, всё зависит исключительно от него. В своё время Макгрегор хорошо поработал над формированием имиджа и становления своего имени», — цитирует Серроне FightNews.