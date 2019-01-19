Известный боец ММА завершит карьеру в 2019 году

Новости спорта: Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алду намерен завершить карьеру в 2019 году.

"Я хочу завершить карьеру в Бразилии. Это мой план. Хочу провести здесь три боя. В феврале я буду драться с Мойкано в Форталезе и уже договариваюсь на май на UFC 237 в Куритибе. Ещё один турнир UFC планирует провести в Бразилии во второй половине года.

Я не нацелен на титульный бой. Но вы можете быть уверены, что я буду проблемой для любого. Я выиграю эти три боя. Можете быть уверены в этом.

Хочу закончить карьеру здоровым. Сегодня я отдаю своё здоровье, чтобы заработать денег, и не хочу их потом тратить на своё здоровье. Хочу наслаждаться временем с моей дочерью, женой, путешествовать. Я вижу, как наши кумиры дерутся до 40 лет и делают сейчас это плохо. Я спланировал свою жизнь так, чтобы без проблем прекратить выступать", – цитирует Алду MMA Fighting.