Биатлон. Результаты женского спринта в Рупольдинге 17.01.2019

На пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) прошла женская спринтерская гонка. Победу одержала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. Второе место завоевала итальянка Лиза Виттоции. "Бронза" досталась шведской спортсменки Ханне Эберг.

Лучший результат среди украинок показала Вита Семеренко - 29-е место.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Спринт

1. Анастасия Кузьмина (0+0) 19:15,1

2. Лиза Виттоцци (0+0) +11,5

3. Ханна Эберг (0+0) +29,1

No beating Anastasiya Kuzmina today! The Slovak cleans all 10 targets to take the #RUH19 sprint ahead of @lisa_vittozzi and @hannaaaoberg

You can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/IuVlO6Bgqw

— IBU World Cup (@IBU_WC) 17 января 2019 г.