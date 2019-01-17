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Четверг, 17.01.2019
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Биатлон. Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира

Биатлон. Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира
19:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Йоханнес Бе увеличил отрыв от соперников после спринтерской гонки в Рупольдинге.

Лидерство укрепил победитель гонки норвежец Йоханнес Бе. Его отрыв от россиянина Александра Логинова увеличился до 150 очков. На третьей позиции располагается француз Мартен Фуркад. 

Лучшая позиция среди украинцев у Дмитрия Пидручного - 24-е место.

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Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

Биатлон. Результаты женского спринта в Рупольдинге 17.01.2019
Биатлон. Результаты женского спринта в Рупольдинге 17.01.2019Читать полностью

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 602.

2. Александр Логинов (Россия) — 452.

3. Мартен Фуркад (Франция) — 385.

4. Симон Эдер (Австрия) – 362.

5. Симон Детьё (Франция) — 362.

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 352.

7. Бенедикт Долль (Германия) — 352.

8. Арнд Пайффер (Германия) — 326.

9. Юлиан Эберхард (Австрия) — 320.

10. Антонен Гигонна (Франция) — 309...

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Йоханнес Бё, Рупольдинг-2019.
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