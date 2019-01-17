Биатлон. Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира

Лидерство укрепил победитель гонки норвежец Йоханнес Бе. Его отрыв от россиянина Александра Логинова увеличился до 150 очков. На третьей позиции располагается француз Мартен Фуркад.
Лучшая позиция среди украинцев у Дмитрия Пидручного - 24-е место.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 602.
2. Александр Логинов (Россия) — 452.
3. Мартен Фуркад (Франция) — 385.
4. Симон Эдер (Австрия) – 362.
5. Симон Детьё (Франция) — 362.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 352.
7. Бенедикт Долль (Германия) — 352.
8. Арнд Пайффер (Германия) — 326.
9. Юлиан Эберхард (Австрия) — 320.
10. Антонен Гигонна (Франция) — 309...