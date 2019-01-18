Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира по биатлону

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Вирер заняла шестое место в гонке.
Второе место в общем зачёте занимает итальянка Лиза Виттоцци. Тройку замыкает словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова. Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина поднялась на четвёртую позицию после победы в спринте.
Лучшая позиция в рейтинге среди украинок у Елены Пидугршной -26-е место.
Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 476.
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 450.
3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 401.
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 387.
5. Анаис Шевалье (Франция) — 365…