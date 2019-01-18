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Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира по биатлону

Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира по биатлону
02:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня, 17 января, состоялась женская спринтерская гонка в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Вирер заняла шестое место в гонке.

Второе место в общем зачёте занимает итальянка Лиза Виттоцци. Тройку замыкает словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова. Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина поднялась на четвёртую позицию после победы в спринте.

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Лучшая позиция в рейтинге среди украинок у Елены Пидугршной -26-е место.

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 Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 476.

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 450.

3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 401.

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 387.

5. Анаис Шевалье (Франция) — 365…

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Доротея Вирер, Рупольдинг-2019.
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