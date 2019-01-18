Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира по биатлону

Новости спорта: Сегодня, 17 января, состоялась женская спринтерская гонка в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Вирер заняла шестое место в гонке.

Второе место в общем зачёте занимает итальянка Лиза Виттоцци. Тройку замыкает словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова. Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина поднялась на четвёртую позицию после победы в спринте.

Лучшая позиция в рейтинге среди украинок у Елены Пидугршной -26-е место.

Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 476.

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 450.

3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 401.

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 387.

5. Анаис Шевалье (Франция) — 365…