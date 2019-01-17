Скачать
Четверг, 17.01.2019
Биатлон. Украинка Журавок выиграла короткую индивидуальную гонку в Арбере
Биатлон. Украинка Журавок выиграла короткую индивидуальную гонку в Арбере
Биатлон. Результаты женского спринта в Рупольдинге 17.01.2019
Результаты женского спринта в Рупольдинге
Ястремская обыграла Суарес-Наварро и пробилась в третий круг Australian Open
Ястремская обыграла Суарес-Наварро и пробилась в третий круг Australian Open
Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
Определились победители ралли-марафона Дакар-2019

Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге

Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
21:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В эстафетную четверку сборной Украины вернулся Дмитрий Пидручный.

Стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на эстафету этапа Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщает сайт Международного биатлонного союза.

Первым выйдет на старт Артем Прима, вторым - Сергей Семенов, третьим - Артем Тищенко, четвертым - Дмитрий Пидручный.

Результаты мужского спринта в Рупольдинге

По сравнению с прошлой эстафете в Оберхофе в составе произошло одно изменение: Руслана Ткаленко заменит капитан сборной Пидручный.

Эстафета состоится завтра, 18 января. Начало - 15:30.

Напомним, в эстафете на предыдущем этапе в Оберхофе украинцев сняли с гонки, потому что они отстали от лидеров на целый круг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Рупольдинг-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты женского спринта в Рупольдинге 17.01.2019
02 Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
03 Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
04 Хоккей. Женская сборная Украины победила команду Бельгии
05 Кравец помог Леганесу обыграть Реал в Кубке Испании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь