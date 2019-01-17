Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге

Новости спорта: В эстафетную четверку сборной Украины вернулся Дмитрий Пидручный.

Стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на эстафету этапа Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщает сайт Международного биатлонного союза.

Первым выйдет на старт Артем Прима, вторым - Сергей Семенов, третьим - Артем Тищенко, четвертым - Дмитрий Пидручный.

По сравнению с прошлой эстафете в Оберхофе в составе произошло одно изменение: Руслана Ткаленко заменит капитан сборной Пидручный.

Эстафета состоится завтра, 18 января. Начало - 15:30.

Напомним, в эстафете на предыдущем этапе в Оберхофе украинцев сняли с гонки, потому что они отстали от лидеров на целый круг.