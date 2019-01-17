УХЛ. Кременчуг обыграл Белый Барс

Новости спорта: "Кременчуг" одержал 21-ю победу и поднялся на второе место в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги.

Подопечные Александра Савицкого на домашней площадке "Айсберг" переиграли команду Константина Буценко "Белый Барс" из Белой Церкви - 6:2 (0:0, 3:0, 3:2).

Шайбы забросили: Николай Киселев (25, 40 минуты), Всеволод Толстушко (33), Алексей Зайцев (48), Алексей Красильников (54), Глеб Кривошапкин (57) - в составе хозяев; Юрий Качан (42), Иван Панов (46) - у гостей.

Кременчужане обошли в турнирной таблице донецкий "Донбасс", который во вчерашнем поединке с херсонским "Днепром" не сумел выиграть в основное время.

Следующие матчи в Украинской хоккейной лиге состоятся 19 января - "Кременчуг" примет "Донбасс", а лидер "Днепр" в Херсоне встретится с аутсайдерами - столичными "Ледяными Волками". 20 января тур закроют "Белый Барс" и харьковское "Динамо", которые сойдутся в Белой Церкви.

Турнирное положение: "Днепр" - 71 очко (после 30-ти игр), "Кременчуг" - 67 (29), "Донбасс" - 67 (29), "Белый Барс" - 30 (29), "Динамо" - 21 (29), "Ледяные Волки" - 7 (30).