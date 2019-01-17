УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров

Новости спорта: В центральном матче 30-го тура Украинской хоккейной лиги Пари-Матч "Донбасс" на своем льду принимал херсонский "Днепр".

В центральном матче 30-го тура Украинской хоккейной лиги Пари-Матч «Донбасс» на своем льду принимал херсонский «Днепр».

Это была всего вторая встреча лидеров сезона на «Альтаире», в начале «регулярки» новички УХЛ добыли здесь «сухую» победу. В этот раз «Донбассу» удалось взять реванш, но игра вышла очень равной и напряженной.

Много шайб болельщики не увидели – по одной в двух стартовых периодах и ничья 1:1 в заключительной 20-минутке. При этом обе команды успели побывать в роли отыгрывающейся. За гостей счет в двойном большинстве открыл защитник Кирилл Белоусов, позже дончане вышли вперед благодаря голам Ильи Смирнова и Александра Костикова, а спас «щук» от поражения на 52-й минуте матча Руслан Ромащенко.

Обоюдоострый овертайм 3х3 победителя не выявил, а в серии буллитов свое слово сказал Богдан Дьяченко, который называет подобные серии своим «коньком». 30-й номер донецкого клуба поочередно свел на «нет» попытки Ромащенко, Бондаренко, Макарицкого и Коваленко.

В итоге «Донбасс» впервые обыграл «Днепр» на своей площадке, но второй раз подряд в чемпионате, при этом гости все-таки увезли из Дружковки одно очко. Следующий матч команда Сергея Витера проведет 19 января в Кременчуге.

Обзор матча и серия буллитов:

«Донбасс» - «Днепр» 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Белоусов (Макарицкий, Янишевский - бол. 5х3) - 14:04, 1:1 - Смирнов (Разумов) - 39:48, 2:1 - Костиков (Захаров, Кирющенков) - 46:38, 2:2 - Ромащенко (Коваленко, Шулешов) - 51:12, 3:2 - Коренчук - победный буллит.

«Донбасс»: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Григорьев - Александров, Фирсов - Воронин; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Кирющенков - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Смирнов - Разумов, Мостовой - Свищев - Денискин.

«Днепр»: Петров (Сулютин); Декало - Белоусов, Афанасьев - Будько, Пугачев - Шулешов, Кругляков; Янишевский (К) - Золотухин - Макарицкий, Коваленко - Ромащенко - Бондаренко, Матвиенко - Сирченко - Тимченко, Целогородцев - Брага.