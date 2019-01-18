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Биатлон: где смотреть мужскую эстафету в Рупольдинге

Биатлон: где смотреть мужскую эстафету в Рупольдинге
08:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Кубок мира по биатлону: сегодня в Рупольдинге пройдет мужская эстафетная гонка.

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) в пятницу, 18 января, продолжит мужская эстафета 4х7,5 км.

В 15.30 по киевскому времени на старт командной гонки выйдут 27 квартетов; Украину представят Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный, которые выступят под 20-м номером.

Трансляция: UA:Перший.

19 января в программе V этапа Кубка мира в немецкой Баварии - женская эстафета 4х6 км.

Биатлон. Результаты женского спринта в Рупольдинге 17.01.2019

Напомним, в четверг, 17 января, в немецком Рупольдинге состоялся мужской спринт в рамках Кубка мира по биатлону.

За сборную Украины выступали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко и Сергей Семенов.

Пидручный начал спринт 10-м, Прима – 33-м, Семенов – 79-м, Тищенко – 108-м.

Среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который завершил гонку 20-м, промахнувшись всего один раз. Артем Прима стал 45-м с двумя промахами. Артем Тищенко финишировал 53-м с нулем, Семенов – 74-й с двумя промахами.

Первым в спринте прибежал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, вторым стал его брат Тарьей. Тройку замкнул немец Бенедикт Долль.

В заключительный день соревнований, 20 января, состоятся гонки с массовым стартом - на 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин.

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Биатлон, Кубок мира, Рупольдинг, Новости спорта, Дмитрий Пидручный.
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