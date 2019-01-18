Пидгрушная: Грипп и 10 дней с температурой помешали выступить лучше

Новости спорта: Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная оценила выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Олимпийская чемпионка 2014 года заняла 97-е место, совершив 3 промаха.

«Без биатлона я заскучала. Что мешало нормально проехать? Грипп и 10 дней с температурой. Это же никуда просто так не девается, мышцы ещё пустые. Честно говоря, я догадывалась, что так может быть, но надеялась, что всё пройдёт легче, но в таких случаях чудес не бывает. Всегда нужно время для восстановления.

Не могу говорить о своей готовности к эстафете, но так, как было сегодня, думаю, есть девушки в команде, которые пробегут её лучше меня. Конечно, будем ещё с тренерами говорить, я же ещё не знаю, как чувствуют себя другие девушки, но если опять говорить о гонке, то я бы говорила, чтобы ставили более здоровых спортсменок. Безусловно, сейчас я уже полностью выздоровела, но мне ещё нужно время, чтобы восстановить нужные кондиции", — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января.