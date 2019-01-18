Макарайнен пропустит эстафету в Рупольдинге

Новости спорта: Кайса Макарайнен не будет участвовать в эстафете пятого этапа Кубка мира, ограничившись масс-стартом.

Биатлонистка сборной Финляндии Кайса Макарайнен пропустит эстафетную гонку пятого этапа Кубка мира, который проходит в Рупольдинге.

По словам спортсменки ее заменят партнеры по команде из Кубка IBU.

"Я не буду участвовать в субботней эстафете. У нас есть усиление из Кубка IBU, девушки готовы к гонке. Мне будет достаточно и масс-старта", - сказала Макарайнен.

Напомним, украинки не квалифицировались в масс-старт в Рупольдинге. Это случилось впервые с нашей командой за последние 13 лет.

Женская эстафета в Рупольдинге состоится 19 января в 15:30 по киевскому времени.