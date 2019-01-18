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Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Рупольдинге 18.01.2019

Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Рупольдинге 18.01.2019
16:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер IBU_WC

Новости спорта: Сегодня, 18 января, в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафетная гонка.

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Второе место заняли немцы. После заключительной стрельбы немецкий биатлонист Бенедикт Долль опережал норвежца Йоханнеса Бе на несколько секунд, но лидер общего зачета Кубка мира в итоге обогнал соперника. Третьими стали французы. 

Сборная Украины в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Артема Тищенко и Дмитрия Пидручного заняла 7-е место в гонке. 

За третье место была нешуточная борьба, которую вырвал француз Симон Детье.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) – 1:09.54,3 (0+8)

2. Германия (Роман Рес, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +13,5 (0+6)

3. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Детье) — +26,2 (0+9)

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Рупольдинг-2019.
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