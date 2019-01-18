UFC Fight Night 143. Результаты взвешивания

Новости спорта: Завтра, 19 января, в Бруклине (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 143.

Главным его событием станет титульный поединок в наилегчайшем весе, в котором встретятся чемпион организации Генри Сехудо и чемпион в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу. В преддверии этого противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам Ти Джей Диллашоу показал на весах 56,25 кг, а его соперник оказался немного тяжелее — 56,6 кг. В соглавном поединке вечера состоится дебют Грега Харди в UFC. Его соперником станет Аллен Кроудер. Вес Харди на церемонии взвешивания составил 111,6 кг, а Кроудер потянул на 114,3 кг.

UFC Fight Night 143. Взвешивание

Основной кард:

Генри Сехудо (124,4) — Ти Джей Диллашоу (124,6 фунта)

Грег Харди (246) — Аллен Кроудер (252,6)

Грегор Гиллеспи (155,2) — Янси Медейрос (155,4)

Джозеф Бенавидес (124,4) — Дастин Ортиз (123,8)

Пейдж ВанЗант (125,8) — Рэйчел Остович (125,6)

Гловер Тейшейра (205,6) — Карл Роберсон (203,8).