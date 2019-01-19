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Биатлон. Сегодня состоится женская эстафета

Биатлон. Сегодня состоится женская эстафета
10:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Сегодня, 19 января, состоится женская эстафетная гонка в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) в субботу, 19 января, продолжит женская эстафета 4х6 км.

В 15.30 по киевскому времени на старт командной гонки выйдут 22 квартета; Украину представят Анастасия Меркушина, Валя Семеренко, Юлия Журавок и Вита Семеренко, которые выступят под 9-м номером.

Результаты мужской эстафеты в Рупольдинге 18.01.2019

В заключительный день этапа Кубка мира в немецкой Баварии, 20 января, состоятся гонки с массовым стартом - на 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин.

Шестой этап Кубка мира 24-27 января примет Антхольц-Антерсельва (Италия).

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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