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Днепр в непростом поединке переиграл Ледяных Волков

Днепр в непростом поединке переиграл Ледяных Волков
21:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Херсонский клуб обыграл киевлян с преимуществом в одну шайбу.

Программа 31-го тура чемпионата УХЛ - Пари-Матч открылась игрой на «Фаворит-Арене», где сразились первая и последняя команды турнира. Безусловным аутсайдером пары считались хоккеисты из Киева, но «Ледяные Волки» в очередной раз продемонстрировали неплохую игру в противостоянии против более сильного клуба.

За хозяев льда уже по истечению первой минуты отличился Кирилл Бондаренко. Ещё в первом периоде херсонцы увеличили преимущество – точным ударом забил Никита Макарицкий. Подопечные Пидгурского несколько успокоились, а гости создали пару моментов для взятия ворот. Но третью шайбу забросили именно игроки «Днепра» – дубль за лидеров оформил Макарицкий.

Пробить Олега Петрова столичному клубу удалось в конце второй 20-минутки. Сергей Микульчик сократил отставание в результате до двух голов. Завершающий период «Волки» провели в обороне собственных ворот, а «Днепр» безуспешно пытался увеличить разрыв в счёте.

Тем не менее, Алексей Овчинников сократил отставание до одного точного броска за 20 секунд до финальной сирены. Несмотря на счёт 3:2, хоккеисты «Днепра» добыли уверенную победу над аутсайдером чемпионата.

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Завершится 31-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч 20 января встречей в Белой Церкви, где «Белый Барс» примет МХК «Динамо». Начало матча в 13:00, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

«Днепр» - «Ледяные Волки» 3:2 (2:0; 1:1; 0:1)

Шайбы: 1:0 Бондаренко (Афанасьев), 01:01. 2:0 Макарицкий (Матвиенко, Будько), 15:31. 3:0 Макарицкий, 29:31. 3:1 Микульчик (Федосов), 39:59. 3:2 Овчинников, 59:39.

Днепр: Петров; Декало - Белоусов, Афанасьев - Будько, Шулешов - Пугачёв, Кругляков - Матусевич; Макарицкий - Коляда (К) - Золотухин, Бондаренко - Коваленко - Ромащенко, Брага - Тимченко - Целогородцев, Сирченко, Матвиенко.

Ледяные Волки: Глотов; Чикида - Привалихин, Фроленко - Федосов, Савченко - Панков; Бурнатов - Дворник (А) - Боронило, Овчинников (А) - Микульчик (К) - Давиденко, Дуюн - Борисов - Болотин.

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Хоккей, Новости хоккея, УХЛ, ХК Днепр.
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