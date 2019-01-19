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Вулверхэмптон обыграл Лестер 4:3 (Обзор матча)

Вулверхэмптон обыграл Лестер 4:3 (Обзор матча)
18:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В матче 23-го тура чемпионата Англии Вулверхэмптон обыграл Лестер — 4:3.

Вулверхэмптон и Лестер выдали сумасшедшую перестрелку в поединке 23-го тура первенства АПЛ.

На два гола хозяев в начале первого тайма гости ответили тем же сразу после перерыва. В середине второго тайма «волки» вновь вышли вперед, но, казалось, что Морган, отличившийся на 87-й минуте, «украл» победу у хозяев.

Однако уже в компенсированное время Жота забил свой третий мяч и четвертый для команды в целом, принеся Вулверхэмптону победу.

Вулверхэмптон - Лестер 4:3

Голы: Жота, 4, 64, 90+3, Беннетт, 12 – Грей, 47, Коади, 51, автогол, Морган, 87.

Вулверхэмптон: Патрисиу, Беннетт, Коади, Хонни, Винагре (Доэрти, 73), Моутиньо (Гиббс-Уайт, 81), Саисс, Дендонкер, Невеш, Жота, Хименес.

Лестер: Шмайхель, Симпсон (Ихеаначо, 83), Морган, Магуайр (Эванс, 48), Перейра, Чилвелл, Менди, Ндиди, Грей, Барнс (Мэддисон, 73), Варди.

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Предупреждения: Беннетт, Жота, Хонни – Менди, Перейра, Ндиди.

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АПЛ, ФК Вулверхэмптон, Новости спорта, ФК Лестер.
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