Журавок: Я еду в Антхольц на этап Кубка мира

Новости спорта: Биатлонистка Юлия Журавок прокомментировала результаты эстафеты в Рупольдинге.

Украинская биатлонистка Юлия Журавок прокомментировала эстафету, которая проходила в рамках пятого этапа Кубка мира 2018-19.

"На трассе я ни на секунду не расслаблялась. С самого начала я просто выходила, работала и терпела. На первом кругу вроде чувствовала себя легко, но мышцы прям совсем пусты, мне просто нечем было толкаться. Я подумала, что, окей, просто буду ровно идти по дистанции и отдавать все до последней капли. А после стойки уже выхожу и понимаю, что мне максимально тяжело. Я очень пыталась, старалась, не знаю, откуда у меня взялись силы доехать до финиша. На самом деле последний круг очень тяжело дался.

Возможно и переезды немного сказались на моих результатах. Это всегда недостаточное восстановление и меньше отдыха. Ну, у нас такой вид спорта, что нужно быть ко всему готовым, только один звонок – и ты должен быть в дороге. Все во благо национальной команды. Тем более, что девчонки сейчас немного приболели, некоторые в плохом состоянии, хотя, не думаю, что я намного лучше их в данный момент. Но все равно, я очень счастлива, что получила еще один шанс проявить себя на Кубке мира и получить такой драгоценный опыт. Тренерский штаб сообщил мне также, что я еду в Антхольц", - цитирует официальный сайт Федерации биатлона Украины.