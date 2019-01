Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 19.01.2019

Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Второй стала команда Норвегии, третье место на пьедестале почёта заняла сборная Германии.

Женскую сборную Украины сегодня представляли: Анастасия Меркушина, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Вита Семеренко.

Наши биатлонистки очень много проиграли ходом и заняли 15-е место.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Эстафета 4x6 км

1. Франция (0+4) 1:09:27,7

2. Норвегия (0+7) +11,5

3. Германия (0+9) +23,4

For the first time in 25 years the @FedFranceSki women win the women's relay in Ruhpolding! And right behind them in 2nd place, @NSSF_Biathlon finish in 2nd place #RUH19



You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/o21FLtvUZw

— IBU World Cup (@IBU_WC) 19 января 2019 г.