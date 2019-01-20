UFC Fight Night 143. Результаты боев

Главным его событием стал титульный поединок в наилегчайшем весе, в котором встретились чемпион организации Генри Сехудо и чемпион в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу. Бой завершился уверенной победой Сехудо нокаутом в первом раунде. Сехудо защитил свой титул.
Рефери остановил бой через 32 секунды после начала.
Для Сехудо эта победа стала 14-й при двух поражениях. У Диллашоу четвертое поражение в 20 боях.
HENRY CEJUDO!!!!!!!
Messaged. Sent. WOW!!!!! #UFCBrooklyn @HenryCejudo pic.twitter.com/5gx41CdUOM
— UFC (@ufc) 20 января 2019 г.
Основной кард:
Генри Сехудо победил Ти Джея Диллашоу нокаутом в первом раунде (бой за титул в наилегчайшем весе);
Аллен Краудер победил Грега Харди (Харди дисквалифицирован за запрещенный удар коленом во втором раунде);
Грегор Гиллеспи победил Янси Медейроса техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);
Джозеф Бенавидес победил Дастина Ортиса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Пейдж ВанЗант победила Рейчел Остович болевым приемом во втором раунде (рычаг локтя);
Гловер Тейшейра победил Карла Роберсона удушающим приемом в первом раунде (треугольник руками).