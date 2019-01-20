UFC Fight Night 143. Результаты боев

Новости спорта: В в Бруклине состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 143.

Главным его событием стал титульный поединок в наилегчайшем весе, в котором встретились чемпион организации Генри Сехудо и чемпион в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу. Бой завершился уверенной победой Сехудо нокаутом в первом раунде. Сехудо защитил свой титул.

Рефери остановил бой через 32 секунды после начала.

Для Сехудо эта победа стала 14-й при двух поражениях. У Диллашоу четвертое поражение в 20 боях.

Основной кард:

Генри Сехудо победил Ти Джея Диллашоу нокаутом в первом раунде (бой за титул в наилегчайшем весе);

Аллен Краудер победил Грега Харди (Харди дисквалифицирован за запрещенный удар коленом во втором раунде);

Грегор Гиллеспи победил Янси Медейроса техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);

Джозеф Бенавидес победил Дастина Ортиса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Пейдж ВанЗант победила Рейчел Остович болевым приемом во втором раунде (рычаг локтя);

Гловер Тейшейра победил Карла Роберсона удушающим приемом в первом раунде (треугольник руками).