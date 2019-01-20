Макгрегор согласился провести бой против Серроне

Новости спорта: Сегодня, в Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 143/UFC Fight Night on ESPN+ 1.

Главным событием вечера стала титульная встреча Хенри Сехудо и Ти Джея Диллашоу. В предварительном карде турнира выступил ветеран промоушена и экс-претендент на титул UFC Дональд Серроне. Ему противостоял Александер Эрнандес. В зрелищном бою Серроне одержал досрочную победу во втором раунде.

Успех Серроне привлёк внимание экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который выразил готовность встретиться с Дональдом.

«За такой бой я подерусь с тобой, Дональд. Поздравляю», — написал ирландец на своей официальной странице в «Твиттере».