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Макгрегор согласился провести бой против Серроне

Макгрегор согласился провести бой против Серроне
10:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Сегодня, в Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 143/UFC Fight Night on ESPN+ 1.

Главным событием вечера стала титульная встреча Хенри Сехудо и Ти Джея Диллашоу. В предварительном карде турнира выступил ветеран промоушена и экс-претендент на титул UFC Дональд Серроне. Ему противостоял Александер Эрнандес. В зрелищном бою Серроне одержал досрочную победу во втором раунде.

Успех Серроне привлёк внимание экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который выразил готовность встретиться с Дональдом.

Серроне хочет провести бой с Макгрегором

«За такой бой я подерусь с тобой, Дональд. Поздравляю», — написал ирландец на своей официальной странице в «Твиттере».

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор, UFC Fight Night 143.
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