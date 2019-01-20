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Белый Барс всухую обыграл МХК Динамо

Белый Барс всухую обыграл МХК Динамо
15:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Белоцерковцы оторвались от ближайшего конкурента на 12 очков.

31 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч завершился в Белой Церкви, где встретились местный «Белый Барс» и харьковский МХК «Динамо».

Матч команды начали совершенно наравне и дали понять своим противникам, что победа им просто так не достанется. В шквале атак и опасных выводов счёт первыми смогли открыть белоцерковцы – после удачного паса от Евгения Тимченко на добивании хорошо отыграл Богдан Арабов.

Во второй двадцатиминутке «Белый Барс» смог ещё раз отличиться в воротах Тимура Мамедова. На этот раз численное преимущество реализовал Павел Таран. «Динамо», в свою очередь, даже при обилии голевых моментов, реализовать их так и не смогло и ворота Кирилла Кучера до второй сирены так и остались "сухими".

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В третьем периоде болельщики и вовсе не увидели заброшенных шайб, а сам матч завершился со счётом 2:0 в пользу белоцерковского клуба. Таким образом, МХК «Динамо» дарит Кириллу Кучеру "сухарь" и "барсы" с 33 баллами закрепляются на четвертом месте в турнирной таблице, отрываясь на 12 очков от харьковчан.

«Белый Барс» – МХК «Динамо» 2:0 (1:0, 1:0, 0:0 )

Шайбы: 1:0 Арабов (Тимченко), 10:21; 2:0 Таран (Куцевич - больш.), 31:36;

Белый Барс: Кучер (Пеленский); Гребеник - Таран (А), Васильев - Ядловский (А), Логач - Грицюк; Куцевич - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Арабов - Печерских - Тимченко (К), Панов – Дурдыев.

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Скрипец (А) - Бабчук, Забулонов - Наливайко, Лисин - Поддубный, Шматько - Друбецкой; Чердак (К) - Новиков - Олейник, Худяков - Максименко (А) - Геворкян, Пойманов - Халин - Сиротенко, Колядинский - Праведный - Гайдамака.

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Хоккей, Новости спорта, УХЛ, ХК Белый Барс.
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