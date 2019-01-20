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Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019

Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
16:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Пройсс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Пятый этап Кубка мира по биатлону, проходящий в немецком Рупольдинге, завершился женской гонкой с массовым стартом. 

Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Пройсс избежала промахов и преодолела дистанцию за 26 минут 48 секунд.

Второе место заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандервольд, также избежавшая промахов на огневых рубежах. Отставание норвежки составило чуть менее 5 секунд. Бронзовую медаль выиграла Паулина Фиалкова из Словакии.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Масс-старт. Женщины

1. Франциска Пройсс Германия (0+0+0+0) 32:34,0

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд Норвегия (0+0+0+0) +0,2

3. Паулина Фиалкова (0+0+1+0) +15,1

Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019

К сожалению, украинские женщины не отобрались в этот масс-старт.

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Биатлон, Гонка, Кубок мира, Масс старт, IBU, Рупольинг.
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