Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019

Новости спорта: Пройсс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Пятый этап Кубка мира по биатлону, проходящий в немецком Рупольдинге, завершился женской гонкой с массовым стартом.

Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Пройсс избежала промахов и преодолела дистанцию за 26 минут 48 секунд.

Второе место заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандервольд, также избежавшая промахов на огневых рубежах. Отставание норвежки составило чуть менее 5 секунд. Бронзовую медаль выиграла Паулина Фиалкова из Словакии.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Масс-старт. Женщины

1. Франциска Пройсс Германия (0+0+0+0) 32:34,0

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд Норвегия (0+0+0+0) +0,2

3. Паулина Фиалкова (0+0+1+0) +15,1

К сожалению, украинские женщины не отобрались в этот масс-старт.