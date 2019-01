Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоялся мужской масс-старт на 15 км. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, вторым финишировал австриец Юлиан Эберхард, третьим — француз Кентен Фийон Майе.

Единственный представитель Украины в этой гонке Дмитрий Пидручный с 3 промахами показал предпоследний результат.

За победу в гонке борьба велась до самого конца. Мартен Фуркад не выдержал темпа соперников и финишировал четвертым.

What a dramatic final loop but at the end @7ohannesbo pushes to his 9th victory of this winter ahead of @OESVbiathlon's Julian Eberhard and @FedFranceSki's @quentinfillon!

You can rewatch the men's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q #RUH19 pic.twitter.com/TtHS9E45fb

— IBU World Cup (@IBU_WC) 20 января 2019 г.