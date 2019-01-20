Диллашоу: Я бы принял поражение, но я не проиграл - это полный отстой

Новости спорта: Диллашоу после поражения заявил, что он пахал 12 недель, а рефери ограбил его за 30 секунд.

Боец UFC Ти Джей Диллашоу высказал недовольство остановкой боя с Генри Сехудо и присуждением технического нокаута.

«Это полный отстой. Я много работал и надеялся показать выступление. Это был чемпионский бой. Бой чемпионов. При этом бой был остановлен в такой ситуации. Я проходил в ноги, мы боролись. Сехудо перестал бить и защищался от прохода, в этот момент бой остановили. Это нелепо.

Если я проиграл, то хочу сделать это по-настоящему. Я поздравляю Генри. Он был хорош и проделал отличную работу. Но он не выиграл бой. Я бы принял поражение, но я не проиграл. В бою с Гарбрандтом я был потрясён сильнее, чем здесь. Я пахал 12 недель, а рефери ограбил меня за 30 секунд», — приводит слова Ти Джея Диллашоу MMAFighting.